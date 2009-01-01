Хороший сигнал. Обозреватель объяснил, что значит заявление президента Чехии по Крыму

Старый зависимый человек озвучил предложение России, говорит Олег Пономарь.
Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.
"Я бы не стал обижаться на старого зависимого человека — он озвучил предложение России. Но сам этот сигнал и индикатор хороший — Россия предлагает торговаться. Значит сами уже не знают, что делать с этим чемоданом без ручки, — пишет политический аналитик и уточняет. — Само собою — Украина людьми и территориями не торгует".
Эксперт также вспомнил заявление Венгрии о намерении пересмотреть Ассоциацию Украины с ЕС из-за нашего закона об образовании.
"Не обращаем внимания на внутреннюю предвыборную риторику в Венгрии. В текст Ассоциации невозможно внести изменения, ведь для этого потребуется снова ратификация каждой страной ЕС новой редакции. Невозможно никак. А сам Закон — очень прекрасный, важный и нужный. Он направлен в будущее", — уверен обозреватель.
Эксперт напомнил о приближении исторического ноябрьского саммита "Восточного партнерства": "Европарламентарии поддерживают создание так называемой модели "Восточное партнерство+" для стран, которые достигли существенного прогресса в проведении реформ, направленных на сближение с ЕС. Эта формула предусматривает присоединение к таможенному и энергетическому союзам, к Шенгенской зоне, отмену тарифов за роуминг, а также привлечение Украины, Молдовы и Грузии к совместной политике безопасности и обороны ЕС. Ну, и "План Маршалла" также должен быть представлен на Саммите".
Кроме того, эксперт сообщил еще несколько важных новостей:
— США до пятницы объявят о своем непринятии в нынешнем виде сделки Обамы с Ираном — снятие санкций в обмен на контроль над ядерной программой Ирана.
— ЕС усилил санкции в отношении Северной Кореи — нефтяное, газовое и текстильное эмбарго.
Напомним, ранее "Главред" сообщал, что премьер Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания Земана абсолютно контрастируют с внешней политикой правительства.
фото: kremlin.ru