Хороший сигнал. Обозреватель объяснил, что значит заявление президента Чехии по Крыму

Старый зависимый человек озвучил предложение России, говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Предложение президента Чехии Милоша Земана, сделанное во время выступления на сессии ПАСЕ,является хорошим индикатором.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Я бы не стал обижаться на старого зависимого человека — он озвучил предложение России. Но сам этот сигнал и индикатор хороший — Россия предлагает торговаться. Значит сами уже не знают, что делать с этим чемоданом без ручки, — пишет политический аналитик и уточняет. — Само собою — Украина людьми и территориями не торгует".

Эксперт также вспомнил заявление Венгрии о намерении пересмотреть Ассоциацию Украины с ЕС из-за нашего закона об образовании.

"Не обращаем внимания на внутреннюю предвыборную риторику в Венгрии. В текст Ассоциации невозможно внести изменения, ведь для этого потребуется снова ратификация каждой страной ЕС новой редакции. Невозможно никак. А сам Закон — очень прекрасный, важный и нужный. Он направлен в будущее", — уверен обозреватель.

Эксперт напомнил о приближении исторического ноябрьского саммита "Восточного партнерства": "Европарламентарии поддерживают создание так называемой модели "Восточное партнерство+" для стран, которые достигли существенного прогресса в проведении реформ, направленных на сближение с ЕС. Эта формула предусматривает присоединение к таможенному и энергетическому союзам, к Шенгенской зоне, отмену тарифов за роуминг, а также привлечение Украины, Молдовы и Грузии к совместной политике безопасности и обороны ЕС. Ну, и "План Маршалла" также должен быть представлен на Саммите".

Кроме того, эксперт сообщил еще несколько важных новостей:

— США до пятницы объявят о своем непринятии в нынешнем виде сделки Обамы с Ираном — снятие санкций в обмен на контроль над ядерной программой Ирана.

— ЕС усилил санкции в отношении Северной Кореи — нефтяное, газовое и текстильное эмбарго.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что премьер Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания Земана абсолютно контрастируют с внешней политикой правительства.

фото: kremlin.ru