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Хороший сигнал. Обозреватель объяснил, что значит заявление президента Чехии по Крыму

Сегодня, 08:55

Старый зависимый человек озвучил предложение России, говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь
Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря
Предложение президента Чехии Милоша Земана, сделанное во время выступления на сессии ПАСЕ, договориться Киеву с Москвой о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым является хорошим индикатором.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Я бы не стал обижаться на старого зависимого человека — он озвучил предложение России. Но сам этот сигнал и индикатор хороший — Россия предлагает торговаться. Значит сами уже не знают, что делать с этим чемоданом без ручки, — пишет политический аналитик и уточняет. — Само собою — Украина людьми и территориями не торгует".

Эксперт также вспомнил заявление Венгрии о намерении пересмотреть Ассоциацию Украины с ЕС из-за нашего закона об образовании.

"Не обращаем внимания на внутреннюю предвыборную риторику в Венгрии. В текст Ассоциации невозможно внести изменения, ведь для этого потребуется снова ратификация каждой страной ЕС новой редакции. Невозможно никак. А сам Закон — очень прекрасный, важный и нужный. Он направлен в будущее", — уверен обозреватель.

Эксперт напомнил о приближении исторического ноябрьского саммита "Восточного партнерства": "Европарламентарии поддерживают создание так называемой модели "Восточное партнерство+" для стран, которые достигли существенного прогресса в проведении реформ, направленных на сближение с ЕС. Эта формула предусматривает присоединение к таможенному и энергетическому союзам, к Шенгенской зоне, отмену тарифов за роуминг, а также привлечение Украины, Молдовы и Грузии к совместной политике безопасности и обороны ЕС. Ну, и "План Маршалла" также должен быть представлен на Саммите".

Кроме того, эксперт сообщил еще несколько важных новостей:

— США до пятницы объявят о своем непринятии в нынешнем виде сделки Обамы с Ираном — снятие санкций в обмен на контроль над ядерной программой Ирана.

— ЕС усилил санкции в отношении Северной Кореи — нефтяное, газовое и текстильное эмбарго.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что премьер Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания Земана абсолютно контрастируют с внешней политикой правительства.

фото: kremlin.ru

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Земан, Чехия, Украина, Крым, Пономарь, обозреватель, эксперт, аналитик, Венгрия
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