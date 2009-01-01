Итоги недели. Гримасы коммуникации, Михеил неприкаянный и диалектика санкций

В Европе становится все меньше стран, дорожащих хорошими отношениями с Кремлем.

Евгений Магда

Рейс баржи с грузом арбузов из Херсона вверх по Днепру оказался едва ли не самым комментируемым событием в транспортной сфере Украины за последнее время. Свои пять копеек вставил и Владимир Гройсман, чем вызвал немало насмешек в украинском сегменте Фейсбука. Впрочем, премьер поступает в целом правильно: нельзя еженедельно раздавать интервью, источающие оптимизм, и при этом игнорировать другие возможности коммуникаций с обществом. Тем более — в период отпусков и аномальной жары, когда стране не хватает информационных поводов именно в легком жанре.

Правда, следует признать, что и Михеил Саакашвили постарался подбросить темы для обсуждения на кухнях, в офисах и Фейсбуке. Его слова о подделке подписи под заявлением с просьбой о получении украинского гражданства поставили бывшего грузинского президента и главу Одесской ОГА в неприятную ситуацию, о последствиях которой он, похоже, сам не задумывается. Саакашвили успел провести Skype-пресс-конференцию из-за океана, утверждая, что не имеет президентских амбиций, но при этом является наиболее серьезным соперником Петра Порошенко, после чего перебрался в Варшаву, откуда тем же способом излучает решимость вернуться в Украину. Впрочем, неплохое знакомство с украинскими реалиями удерживает Михеила Николозовича от излишне решительных действий.

В Крыму по надуманному обвинению осудили на 3 года 7 месяцев лишения свободы Владимира Балуха, который своими действиями демонстрировал неприятие российской аннексии полуострова. К сожалению, практика подобных действий оккупационной администрации корреспондируется с увеличением за счет числа гражданских лиц численности заложников на Донбассе. Показательно, что 18 человек, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, отказались стать свободными путем переезда в ОРДЛО.

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Дональд Трамп подписал закон об углублении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, не преминув при этом возложить вину за небывало низкий и опасный уровень отношений между Россией и США на Конгресс. 45-й президент таким заявлением делает опасную политическую ошибку, поскольку в обеих палатах законодательного органа большинство сегодня у республиканцев. Интересно, что вице-президент Майк Пенс, совершивший турне по маршруту Эстония — Грузия — Черногория, в своих выступлениях подчеркивал, что Штаты готовы оказывать поддержку своим союзникам. В этом контексте предложение Пентагона поставить Украине ПТРК Javelin на сумму 50 миллионов долларов заслуживает особого внимания.

Тем временем Молдова объявила персоной нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина, показательно рвавшегося в Тирасполь, чтобы отпраздновать 25-й юбилей формального завершения Приднестровского конфликта, в котором этот российский "ястреб" принимал непосредственное участие. Решение Кишинева показательно в том плане, что в Европе становится все меньше стран, дорожащих хорошими отношениями с Кремлем.

Евгений Магда