Климкин рассказал о тактике России на Донбассе

Завтра главы украинского и немецкого МИДов планируют посетить восток нашей страны.

Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе, отметил Павел Климкин Reuters

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на Донбассе Российская Федерация продолжает придерживаться тактики контролируемой эскалации.

Ситуация на востоке Украины очень напряженная, рассказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, пишет УНИАН.

Также чиновник подчеркнул, что завтра — 4 января — со своим немецким коллегой посетит Донбасс, и у гостя будет очень хороший шанс ознакомиться с обстановкой.

"Я очень подробно рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация… У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них из запрещенного оружия (Минскими соглашениями — Ред.). Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", — сообщил Климкин.

По его словам, "Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе". "Мы все это видим не только по обстрелам, а по тому, как ОБСЕ не может реально контролировать то, что происходит на оккупированной территории. Это провокационный шаг по выводу российских военных из состава СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон — Ред.)", — добавил министр.

Павел Климкин рассказал Зигмару Габриэлю о ситуации на Донбассе Reuters

Напомним, перед отлетом в Киев Зигмар Габриэль говорил, что конфликт на востоке Украины не замороженный и не забытый, наоборот, он является очень актуальным, а также пожароопасным.