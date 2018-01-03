Климкин рассказал о тактике России на Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что на Донбассе Российская Федерация продолжает придерживаться тактики контролируемой эскалации.

Ситуация на востоке Украины очень напряженная, рассказал он в Киеве на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, пишет УНИАН.

Также чиновник подчеркнул, что завтра — 4 января — со своим немецким коллегой посетит Донбасс, и у гостя будет очень хороший шанс ознакомиться с обстановкой.

"Я очень подробно рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация… У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них из запрещенного оружия (Минскими соглашениями — Ред.). Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", — сообщил Климкин.

По его словам, "Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе". "Мы все это видим не только по обстрелам, а по тому, как ОБСЕ не может реально контролировать то, что происходит на оккупированной территории. Это провокационный шаг по выводу российских военных из состава СЦКК (Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон — Ред.)", — добавил министр.

Напомним, перед отлетом в Киев Зигмар Габриэль говорил, что конфликт на востоке Украины не замороженный и не забытый, наоборот, он является очень актуальным, а также пожароопасным.