Не замороженный, не забытый. В Германии считают конфликт на Донбассе "пожароопасным"

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что конфликт на Донбассе не замороженный, не забытый, а очень актуальный и пожароопасный.

Чиновник сегодня — 3 января — посетит Киев, а завтра планирует отправиться на линию соприкосновения неподалеку от Мариуполя, говорится на странице посольства ФРГ в Украине в Facebook.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев наибольшего со времени заключения Минских соглашений насилия на востоке Украины. До сих пор звучит на Донбассе слишком много выстрелов. До сих пор в этом регионе находится много тяжелого вооружения", — сказал глава МИДа перед отлетом.

По его словам, "этот конфликт не замороженный, не забытый, наоборот, он очень актуальный и пожароопасный". "Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение этого кризиса, которое бы наконец принесло мир в этот регион", — подчеркнул министр.

В посольстве сообщили, что чиновник проведет в нашей стране переговоры, в частности, с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины. Предметом переговоров с украинской властью, в том числе будет и борьба с коррупцией.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил "Главреду", что политически кремлевские начальники не желают расширять захваченную территорию Донбасса, а хотят ее покинуть, но на своих условиях.