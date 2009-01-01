Кравчук рассказал, чем занимался с Януковичем, когда избивали студентов на Майдане

Кравчук пояснил, что Янукович приглашал его на охоту каждую субботу.

Первый президент Украины рассказал, что во время разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года, он вместе с экс-президентом Виктором Януковичем охотился и пел в караоке.

Об этом он заявил в интервью изданию "Гордон".

Кравчук пояснил, что Янукович приглашал его на охоту каждую субботу. Четвертый президент был заядлым охотником, имел большой опыт и очень качественное оружие. Охота, как правило, заканчивалась ужином, и тот день не стал исключением. Все было как обычно, и Янукович не выглядел взволнованным.

"Когда закончилась охота, мы пошли ужинать, пели песни… как это называется, когда по телевидению поют?.. Когда поздно вечером кто-то подошел к нему и позвал его выйти, он вышел, через некоторое время вернулся и сказал: "Там на Майдане очень серьезные дела, и я должен немедленно туда ехать". Я до сих пор думаю над одним вопросом и не нахожу ответа: если бы он знал, что на Майдане что-то происходит или начинается что-то подобное тому, что потом произошло, для чего нужны были эти слова? Для нас? Не знаю. То есть я думаю, что не планировался конфликт такого масштаба и крови, но исполнители, на что я потом ссылался, когда предлагал Виктору Федоровичу уволить министра внутренних дел Виталия Захарченко, не выполнили своих обязанностей…", — сказал Кравчук.

Напомним, Кравчук напомнил, как Крым "подарили" Украине.