Лавров решил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские соглашения

Лавров заявил, что украинская власть является "абсолютно не договороспособной".

Reuters

Закон о реинтеграции Донбасса, который Верховная Рада Украины приняла вчера, 18 января 2018 года, перечеркивает минские договоренности

Об этом на пресс-конференции в ООН заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности, которые были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей нормандского формата в Минске", — заявил он.

Кроме того, Лавров заявил, что украинская власть является "абсолютно не договороспособной".

"Мы будем добиваться того, чтобы все, что записано в минских договоренностях, выполнялось. И попытки сбить прицелы, куда-то увести в сторону эти дискуссии, стремление найти новые повестки дня, новые методы и формы, они неприемлемы", — заявил он.

Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором назвала Россию агрессором и оккупантом.