Россия — агрессор. Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

В четверг, 18 января, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 7163 о особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. Законопроект поддержали 280 народных депутатов.

Согласно закону, временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области являются районы, над которыми вооруженные формирования Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух). Границы таких территорий должен определить президент по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ (в редакции к первому чтению такие полномочия предоставлялись Минобороны). Полное отсутствие военнослужащих РФ на оккупированных территориях должны зафиксировать Минобороны и МВД Украины — они вместе должны подать представление президенту Украины, а уже он на этом основании принимает решение. Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и противодействия агрессии РФ определяются решениями президента.

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При этом утверждается, что РФ несмотря на оккупацию не получает никаких прав на территории, при этом продолжительность оккупации не имеет значения.

Кроме того, почти все акты, выданные оккупационной администрацией РФ, недействительны и не создают правовых последствий — кроме документов о рождении или смерти человека на временно оккупированных территориях.

При этом на Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательство обеспечить защиту гражданского населения.

Украина же, со своей стороны, должна принимать меры для обеспечения государственного суверенитета — в том числе санкционные, а также использовать механизмы международного сотрудничества для сохранения и усиления санкций против РФ. Органы в Украине собирают данные о правах человека на временно оккупированных территориях, а также должны создать межведомственный координационный орган, чтобы обобщить позицию государства в вопросе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ, а также подготовить консолидированную претензию против РФ.

Эксперты отмечают, что президент и властное большинство пытаются использовать этот закон не для укрепления обороноспособности, исправления ошибок, допущенных в первые четыре года войны, а пользуются ситуацией для усиления/увеличения полномочий президента. Подробнее на тему читайте в материале "Закон о реинтеграции. Как Порошенко пытается увеличить свои полномочия".