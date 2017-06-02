Личный киллер Кадырова. СМИ назвали имя бандита, стрелявшего в Осмаева

Убийцей Исраилова был некий питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго".

Названо имя бандита, стрелявшего в Осмаева фото: РБК-Украина

Покушение на чеченского добровольца сил АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву совершил питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по кличке "Динго", убивший экс-охранника главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом пишет "Эспрессо.TV" со ссылкой на российское издание "Руспрес".

В материале отмечается, что бывшего охранника Кадырова — Умара Исраилова, который обвинял президента Чечни Рамзана Кадырова в пытках, в 2009 году убили в Вене, где он просил политическое убежище.

Сообщалось, что убийцей Исраилова был некий питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу "Динго".

В конце 2006 года Исраилов подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором обвинял Кадырова в пытках и похищении людей. Адвокат Исраилова Надя Лоренц в заявлении в полицию утверждала, что убийца Денисултанов-Курмакаев настаивал, чтобы ее подзащитный отозвал свой иск.

На допросе после убийства Курмакаев рассказывал о списках врагов Кадырова, где есть 300 кандидатов на отстрел.

Он также пояснил, что 50 человек из этих 300 живут в Австрии и им угрожает опасность. По словам Денисултанова-Курмакаев, он якобы тоже выполнял волю Кадырова. Ему следовало убедить Исраилова вернуться в Чечню, а после отказа поступил приказ убить отступника.

New York Times, которая проводила собственное расследование смерти Исраилова, со ссылкой на официальные показания Курмакаев писала, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга.

По тем же показаниям: предложенная ему "премия" за возвращение Исраилова в Россию, включая, если надо, похищения или, если не получится, убийство, составляла 100 тысяч долларов США.

Сообщается, что уроженец чеченского Гудермеса Артур Денисултанов впервые был осужден в 1990 году еще в Чечено-Ингушской АССР. Тогда он получил два года за вымогательство, но в феврале 1991-го вышел по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым. Вскоре он перебрался в Петербург, где занялся киосковым бизнесом, установив первые точки на Московском вокзале. По словам самого Артура, в 1995 году он чудом выжил после покушения в Москве, где его расстреляли партнеры по бизнесу.

Сообщается, что Денисултанов "прославился" благодаря громкой истории со своим обменом в 1998 году на российского солдата, который находился в чеченском плену.

Денисултанов взял фамилию Курмакаев летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена Киям Курмакаева. Впоследствии он неоднократно менял паспорта и фамилии.

Напомним, ранее жена Осмаева рассказала о состоянии мужа после покушения.

Фото: rospres.com.