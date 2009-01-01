Максакова не верит, что бывший муж причастен к убийству Вороненкова

У Тюрина был личный мотив, но недостаточный для того, чтобы производить такие действия на территории другого государства, говорит Максакова.

Мария Максакова. 112.ua

Об этом она сказала в эфире "112 Украина".

"Что касается Тюрина и его личного мотива. Он у него был, но недостаточный для того, чтобы производить такие дерзкие действия на территории другого государства. Да, он ненавидел мою личную жизнь любую, и, безусловно, Денис, которому он не то, что в подметки не годился, а который с ним разговаривать не хотел. Так, изредка, по поводу детей. Естественно он его бесил до крайней жути. Это отрицать нельзя. Просто этот мотив недостаточен для того, чтобы убивать. Он просто ему был дискомфортен, но он бы ничего не стал предпринимать", — сказала она.

Максакова также заявила, что знала о результатах расследования убийства ее мужа уже 4 месяца.

"Сегодняшняя пресс-конференция не стала для меня сюрпризом. Я с этой адской информацией для себя живу уже последние 4 месяца. Я считаю, что украинское следствие продемонстрировало просто выдающиеся результаты, потому что остается только гадать, сколько усилий предпринималось преступниками, чтобы замести следы или помешать следствию, а может даже пойти на какие-то дополнительные ухищрения", — добавила она.

Напомним, ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко сообщил о завершении расследования убийства Дениса Вороненкова. Следствием установлена причастность к совершению преступления 5 человек: один из них умер, двое задержаны, еще двое разыскиваются. Заказчиком преступления Луценко назвал бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина. Ему уже сообщено о подозрении в рамках ряда статей Уголовного кодекса. Луценко добавил, что ГПУ будет просить об экстрадиции Тюрина, а также не исключает объявления его в международный розыск и заочного осуждения.

В рамках производства были допрошены более 350 свидетелей, обработаны сотни записей камер видеонаблюдения, их объем составил почти 3 терабайта. Также проведено 60 обысков, осуществлено более 430 временных доступов к вещам и документам, назначено и проведено почти 30 судебных экспертиз.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен 23 марта в центре Киева на ул. Пушкинской. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, однако сам получил ранения. Стрелявшего госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Фото; видео: 112 Украина