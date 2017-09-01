Миграционная служба отпустила брата Саакашвили, политик заявил о давлении

Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении.

Михеил Саакашвили фото: УНИАН

Брата Михеила Саакашвили Давида , информация о задержании которого появилась в субботу, 2 сентября, отпустили.

Об этом заявил нардеп Юрий Деревянко, сообщает "Украинская правда".

По словам Деревянко, Давид Саакашвили уже на свободе. Ему хотели вручить протокол об админправонарушении в связи с нарушением режима пребывания в стране.

"Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении, штраф и документ о том, что он должен покинуть территорию страны", — заявил нардеп.

В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил "Интерфакс-Украина", что сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве доставили брата экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы.

"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", — отметил он.

По словам Шевченко, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано в марте текущего года на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", — пояснил он.

Шевченко добавил, что сейчас принимается решение о возвращении Давида Саакашвили "в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".

В свою очередь, сам Михеил Саакашвили сообщил в Facebook, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении. Саакашвили уверяет, что его брат юрист и имел вид на жительство в Украине. "Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", — предположил он.

Напомним, ранее Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября.