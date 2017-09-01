Миграционная служба отпустила брата Саакашвили, политик заявил о давлении

Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении.
Об этом заявил нардеп Юрий Деревянко, сообщает "Украинская правда".
По словам Деревянко, Давид Саакашвили уже на свободе. Ему хотели вручить протокол об админправонарушении в связи с нарушением режима пребывания в стране.
"Давиду Саакашвили хотели вручить протокол об административном правонарушении, штраф и документ о том, что он должен покинуть территорию страны", — заявил нардеп.
В свою очередь директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко сообщил "Интерфакс-Украина", что сотрудники Главного управления Национальной полиции в г. Киеве доставили брата экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили Давида в органы Государственной миграционной службы.
"Мы не задерживали. Национальная полиция Киева обеспечила доставку гражданина Грузии в органы миграционной службы", — отметил он.
По словам Шевченко, Давид Саакашвили должен покинуть территорию Украины, поскольку его разрешение на проживание было аннулировано в марте текущего года на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.
"Ещё тогда иностранец был надлежащим образом проинформирован об отсутствии оснований для проживания в Украине. Но он в установленный законом срок территорию нашей страны не покинул и пребывал на территории страны незаконно", — пояснил он.
Шевченко добавил, что сейчас принимается решение о возвращении Давида Саакашвили "в любую страну, в какую он захочет, а также о наложении административного штрафа".
В свою очередь, сам Михеил Саакашвили сообщил в Facebook, что его "брата задержали 8 представителей МВД Авакова", когда тот выходил из дома в Киеве, и увезли в неизвестном направлении. Саакашвили уверяет, что его брат юрист и имел вид на жительство в Украине. "Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться", — предположил он.
Напомним, ранее Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября.