На Донбасс снова вторгся российский "гуманитарный конвой"

Десятки машин уже поехали в пункты разрузки, отметили в МЧС РФ.

Авто из состава российского "гумконвоя" фото: mchs.gov.ru

Во вторник, 28 февраля, из РФ на Донбасс вторгся 61-й так называемый, в состав которого вошли 25 авто.

Об этом говорится на сайте МЧС России.

В ведомстве уточнили, что машины доставили на восток нашей страны свыше 300 тонн "гумпомощи" (основная масса груза — "продовольственные наборы").

"В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая — на "Матвеев Курган", — отметили спасатели.

По их данным, "там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры".

"Соблюдая требования, автомобили МЧС заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз", — утверждают в ведомстве.

"После завершения всех процедур 25 автомобилей с гуманитарным грузом общей массой более 300 тонн продолжили движение в пункты разгрузки в Донецкой и Луганской областях", — добавили спасатели.

Ранее глава МЧС РФ Владимир Пучков говорил, что за шесть месяцев 2017 года его страна планирует отправить на восток Украины шесть "гуманитарных конвоев". Ознакомиться со сведениями российского чиновника можно здесь.

Фото: mchs.gov.ru