На Донбассе враг стрелял на двух направлениях, возможно обострение ситуации

Сегодня террористы открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация iz.com.ua

В среду, 11 октября, вс начала суток и до 18 часов боевики 12 раз нарушили, обстреливав позиции украинских военнослужащих, противник активно открывал огонь на Донецком и Приморском направлениях.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны наблюдалась тенденция к обострению ситуации.

На Донецком направлении враг из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды бил по опорным пунктам в районе Авдеевки, на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам применял стрелковое оружие.

На Мариупольском злоумышленники трижды вели огонь из пулеметов и противотанковых гранатометов на окраинах Талаковки, из этого же оружия атаковали защитников Широкино.

"В целом с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие. Украинские военные восемь раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет", — отметили в штабе.

Ранее волонетры сообщили, что на Донбассе боевики пытаются устраивать провокации против сил АТО, поэтому несут новые безвозвратные потери, в частности, стало известно об уничтожении еще четырех террористов.

Видео: Військове телебачення України