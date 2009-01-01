На Донбассе враг стрелял на двух направлениях, возможно обострение ситуации

Сегодня террористы открывали огонь из разного оружия.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
В ведомстве уточнили, что на востоке нашей страны наблюдалась тенденция к обострению ситуации.
На Донецком направлении враг из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды бил по опорным пунктам в районе Авдеевки, на подступах к Невельскому, Луганскому и Пескам применял стрелковое оружие.
На Мариупольском злоумышленники трижды вели огонь из пулеметов и противотанковых гранатометов на окраинах Талаковки, из этого же оружия атаковали защитников Широкино.
"В целом с начала суток незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили перемирие. Украинские военные восемь раз отвечали врагу из пехотного вооружения, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди наших военнослужащих нет", — отметили в штабе.
Ранее волонетры сообщили, что на Донбассе боевики пытаются устраивать провокации против сил АТО, поэтому несут новые безвозвратные потери, в частности, стало известно об уничтожении еще четырех террористов.