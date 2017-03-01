Названа дата утверждения безвизового режима для Украины

Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами.
Об этом сообщили независимые друг от друга источники во влиятельных странах-членах Евросоюза, пишет "Европейская правда".
Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами.
В соответствии с ним после одобрения Советом ЕС 11 мая, документ будет подписан 15 мая, а безвиз вступит в силу ориентировочно с 11 июня.
Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально одобрит решение о визовой либерализации для Украины.
Стоит отметить, что 28 февраля на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии было достигнуто согласие относительно запуска визовой либерализации для граждан Украины.
После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.
Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.
Кроме того, 27 февраля Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами, принятие которого долгое время блокировало утверждение безвизового режима для Украины.