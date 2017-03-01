Названа дата утверждения безвизового режима для Украины

Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами.

Окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состоятся на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 11 мая.

Об этом сообщили независимые друг от друга источники во влиятельных странах-членах Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Календарный график был неформально согласован между европейскими институтами и странами-членами.

В соответствии с ним после одобрения Советом ЕС 11 мая, документ будет подписан 15 мая, а безвиз вступит в силу ориентировочно с 11 июня.

Напомним, 2 марта Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) на встрече в Брюсселе формально одобрит решение о визовой либерализации для Украины.

Стоит отметить, что 28 февраля на консультациях стран-членов ЕС, представителей Европарламента и Еврокомиссии было достигнуто согласие относительно запуска визовой либерализации для граждан Украины.

После согласования документа в рамках триалога, в апреле его должны рассмотреть в Европарламенте, в мае — одобрить в Совете ЕС.

Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня.

Кроме того, 27 февраля Совет ЕС утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами, принятие которого долгое время блокировало утверждение безвизового режима для Украины.