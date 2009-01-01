В России переводчик переврал слова Штайнмайера о Крыме: не аннексия, а "объединение"

На видео видно, как работают тоталитарные фейковые новости, отметил Щерба.

Франк-Вальтер Штайнмайер Reuters

В Москве переводчик переврал слова президента Германиио захваченномКрыме.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, ссылаясь на видео инцидента, размещенного на канале Ruptly TV в YouTube.

В то же время он уточнил, что политик по-немецки сказал "annexion", переводчик поперхнулся, а затем перевел — "объединение с Россией".

"Примерно на 8:15 минуте (видео — Ред.) вы увидите, как работают тоталитарные фейковые новости…", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре стало известно, что в России СМИ тиражируют фейк о том, что Украина якобы подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе.

Видео: Ruptly TV