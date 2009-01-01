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В России переводчик переврал слова Штайнмайера о Крыме: не аннексия, а "объединение"

Сегодня, 12:48

На видео видно, как работают тоталитарные фейковые новости, отметил Щерба.

Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер Reuters
В Москве переводчик переврал слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о захваченном Российской Федерацией Крыме.

Об этом в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, ссылаясь на видео инцидента, размещенного на канале Ruptly TV в YouTube.

В то же время он уточнил, что политик по-немецки сказал "annexion", переводчик поперхнулся, а затем перевел — "объединение с Россией".

"Примерно на 8:15 минуте (видео — Ред.) вы увидите, как работают тоталитарные фейковые новости…", — говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре стало известно, что в России СМИ тиражируют фейк о том, что Украина якобы подала в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по миротворческой миссии на Донбассе.

Видео: Ruptly TV

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Штайнмайер, Россия, Украина, Крым, аннексия, Щерба
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