"Ненависть и хамство". В России исходят злобой из-за памятника героям АТО в Киеве

Всаженный в карту РФ меч является выражением прямой угрозы, считают в Госдуме.

Памятник героям АТО expres.ua

Открытие памятника героям АТО в Киеве вызвало ажиотаж в российском политикуме. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал монумент "редким сочетанием ненависти и хамства".

Об этом идет речь в сообщении "Немецкой волны".

По его словам, "нынешний киевский режим воздвиг памятник самому себе, и он будет снесен первым после неотвратимого падения этого режима".

В свою очередь, член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что "такие неприемлемые действия со стороны украинской власти требуют жесткой реакции со стороны нашего государства ... и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН". Всаженный в карту РФ меч он считает "выражением прямой угрозы ... и призывом к агрессии по отношению к России".

Напомним, ранее сообщалось, что в центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам.