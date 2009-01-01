"Ненависть и хамство". В России исходят злобой из-за памятника героям АТО в Киеве

Всаженный в карту РФ меч является выражением прямой угрозы, считают в Госдуме.
Об этом идет речь в сообщении "Немецкой волны".
По его словам, "нынешний киевский режим воздвиг памятник самому себе, и он будет снесен первым после неотвратимого падения этого режима".
В свою очередь, член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что "такие неприемлемые действия со стороны украинской власти требуют жесткой реакции со стороны нашего государства ... и должны стать предметом рассмотрения Совбеза ООН". Всаженный в карту РФ меч он считает "выражением прямой угрозы ... и призывом к агрессии по отношению к России".
Напомним, ранее сообщалось, что в центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам.