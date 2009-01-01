Ненависть к оккупанту. Журналист рассказал о российских репрессиях против крымских татар

В последние три дня задержания активистов в Крыму были каждый день, рассказал Муждабаев.

Журналист рассказал о репрессиях РФ в Крыму sprotyv.info

Репрессии против крымских татар в Крыму усиливаются с каждым днем. Оккупанты хотят посеять тотальный страх, поэтому хватают всех под ряд — и стариков, и молодых.

Об этом рассказал заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев, сообщает "Обозреватель".

Он подчеркнул, что такая ситуация выглядит как истерика.

"Вот последние три дня задержания были каждый день. На прошлой неделе тоже. Людей запугивают штрафами, кстати, постоянно растущими, чтобы те не выходили на протесты. Первый штраф — 10 тысяч рублей (4 120 грн., — ред). Но при повторе нарушений штрафы, согласно российскому закону, растут и некоторые из них доходят до 100 тысяч (41 тыс грн. — ред) и даже превышают эту суму. Конечно, люди не могут платить их платить, у них на это нет денег. Поэтому в Крыму и на материковой Украине среди крымских татар объявили сбор средств на штрафы, которыми обкладывают активистов. Потом эти деньги разменивают на 10-рублевые монеты и платят эти штрафы мешками железных денег, чтобы это выглядело как можно позорнее", — подчеркнул журналист.

"А что еще остается делать? Цель оккупантов — чтобы крымских татар не было видно и слышно. Это у них никак не получится. Вот вчера буквально говорил с человеком, который приехал с Крыма. Он говорит, что отношение крымчан к властям становится все хуже. Люди понимают, насколько Россия ужасная страна и как она им всем переломала жизнь. Даже те, кто раньше поддерживал эту оккупацию, теперь понимают, что они оказались не в сказке. Но крымские татары показывают пример, как с этими оккупантами обращаться. Они показывают, что татары — это не стадо, которое можно запугать или унизить. Это порождает только ненависть к оккупанту и показывает, насколько Россия, действительно огромная страна, не может с ними ничего сделать", — добавил Муждабаев.

Напомним, ранее правозащитники заявили, что в Крыму оккупанты насаждают среди детей насилие и ксенофобию.