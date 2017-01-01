Обмен пленными. Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление

Помилованная написала письмо президенту, где покаялась в преступлении и признала вину.

Порошенко помиловал женщину, совершившую тяжкое преступление twitter.com/poroshenko

Для продолжения процесса освобождения украинских заложников президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

"На днях президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте совершила тяжкое преступление, сама себя ранила, у нее ампутированы конечности. Она написала письмо президенту, где покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать ради маленького ребенка. Это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников из ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных", — написала Геращенко в Facebook.

Напомним, ранее Украина и представители террористических "ЛДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.

Последний большой обмен заложниками состоялся 27 декабря. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.