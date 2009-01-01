Оборона и сдерживание РФ. Украинский дипломат рассказал, чего Киев ожидает от саммита НАТО

Украина является одним из первоочередных вопросов повестки дня Альянса, говорит Егор Божок.

Исполняющий обязанности представителя Украины в НАТОожидает, что на встрече лидеров НАТО союзники подтвердят: позиция Альянса по Украине и Грузии остается неизменной — дверь остается открытой.

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН, говоря об ожиданиях Киева от встречи лидеров НАТО, которая пройдет сегодня во второй половине дня.

"Мы исходим из того, что Украина, а также Грузия будут упоминаться во время встречи. Я рассчитываю на то, что по результатам встречи будет подтверждено, что позиция альянса относительно Украины и Грузии остается неизменной, и двери альянса остаются открытыми", — сказал украинский дипломат.

По словам Божко, на сегодняшней встрече союзники будут обсуждать "события, которые произошли в Украине в 2014 году, продолжение Россией агрессии против Украины, провокации по отношению к НАТО, и каким образом альянс должен на это реагировать". "А реагировать он будет, усиливая оборону и сдерживание, а также увеличивая присутствие на восточном фланге. Это — прямое влияние на безопасность нашего государства", — подчеркнул он.

Украинский дипломат также считает, что визит американского президента Дональда Трампа в Брюссель и его участие во встрече лидеров НАТО "не означает того, что будут пересмотрены или модифицированы базовые принципиальные вещи, на которых стоит Альянс".

"А это то, что Украина является одним из первоочередных вопросов повестки дня организации, что Альянс осуществляет и наращивает практическую материальную и техническую поддержку нашему государству для развития обороноспособности, развития сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. Уже давно было сказано, что лучшим аргументом для противодействия агрессивной политике России является сильная и обороноспособная Украина", — убежден он.

Божок также считает, что вопросы, стоящие на повестке дня встречи — увеличение расходов на оборону и усиление роли Альянса в борьбе с терроризмом, напрямую касаются ситуации в Украине.

"Политика обороны и сдерживания Альянса является прямой реакцией на агрессию России, которую она развернула против нашего государства в 2014 году", — констатировал он.

При этом украинский дипломат уверен, что все решения, которые принимались на Уэльском саммите, были развиты на Варшавском саммите и будут закреплены на этой встрече, являются следствием того, что в 2014 году Россия де-факто вторглась в нашу страну, оккупировала Крым, развернула боевые действия на востоке Украины, поддерживает там нестабильность".

"Все это является одним из элементов более комплексной агрессивной политики России против западного цивилизованного мира. На это Альянс должен реагировать, но цивилизованным способом, усиливая свою оборону и политику сдерживания", — подчеркнул он.

Мнения экспертов о том, чего ожидать от саммита НАТО читайте на "Главреде": "Саммит НАТО: знакомство с Трампом и обсуждение угроз безопасности".