Обострение на Донбассе. Названо самое "горячее" направление в зоне АТО

Вчера террористы десятки раз открывали огонь из разного оружия.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

за прошлые сутки, 3 сентября, боевики 44 раза нарушили, обстреляв позиции украинских воинов, ранен один боец.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что в конце суток обстановка на востоке нашей страны продолжала обостряться, наиболее неспокойно было на Донецком направлении.

Там самое большое количество огневых провокаций врага зафиксировано вблизи поселка Зайцево — начиная с 18 часов бандиты пять раз обстреляли позиции из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в конце суток под огнем противника трижды оказались украинские укрепления в Авдеевской промзоне и дважды — у Майорска.

На Приморском направлении злоумышленники трижды применяли стрелковое оружие в окрестностях Павлополя, а около 20 часов возле этого же населенного пункта выпустили пять мин калибром 82 мм.

Кроме того, неподалеку Гнутово, Талаковки, Лебединского и Широкино террористы открывали огонь из стрелкового оружия. "А в результате гранатометного огня противника на подступах к Марьинки ранения получил один украинский защитник", — отметили в пресс-центре.

На Луганском направлении около 21 часа враг, цинично пренебрегая мирными договоренностями и целенаправленно подвергая опасности гражданское население, из стрелкового оружия обстрелял контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Станица Луганская.

"… силы АТО огонь в ответ не открывали. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 44 раза обстреливали украинские опорные пункты. Из них 21 обстрел характеризуется как неприцельный", — добавили в штабе.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник рассказал, что на Донбассе с 21 по 27 августа были уничтожены девять боевиков, а 17 — получили ранения. Узнать больше о потерях врага можно здесь.

Видео: Військове телебачення України