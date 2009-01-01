Обозреватель объяснил, почему миротворцы ООН — это дамоклов меч над боевиками и Россией

Миротворцы на Донбассе — это технология Запада по возврату Украине ее территории, говорит Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Заявления России об— это политическая словесная абракадабра, которая направлена на дезориентацию общественного мнения в РФ и в Украине.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"Сегодня [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков говорит, что идею РФ должны правильно принять США и Украина. Вчера могла выступить [председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина] Матвиенко, например, и сказать, что идея с миротворцами вообще плохая. (Как будто от ее мнения что-то зависит)", — иронизирует аналитик.

"Затем может выступить Пушков, Жириновский и т.д., кто угодно, с различными и противоречивыми месседжами. Ничего страшного, что эти месседжи пустые или взаимоисключающие. В этом и цель. Так забить баки обывателю, чтобы он вообще перестал ориентироваться во всех нюансах и деталях этой идеи и этого процесса. Неискушенный в политике обыватель должен сказать — "Да ну их в баню. Они сами не знают ничего". И всё", — продолжает политолог.

"Но главное, что должно остаться в памяти обывателя, когда введут миротворцев по американо-украинскому варианту (а по-другому никак не может быть), — это то, что идея с миротворцами была Путина. Всё. Простая технология", — считает эксперт.

"Но, когда Волкер встречался с Сурковым, и Сурков давал согласие на миротворцев, то, конечно, оба знают и договариваются, что это будет только западный, американский ("хорватский") вариант миротворцев. И в октябре Волкер опять встречается с Сурковым, и они пойдут дальше по всей дорожной карте "слива" Россией Донбасса", — уверен Пономарь обозреватель.

"Но запретить России пудрить мозги идиотам в РФ и Украине Волкер не может. Таковы правила", — добавил обозреватель.

Чуть позже аналитик решил дополнить свой пост ремаркой-продолжением.

"1. Миротворцы на Донбассе — это технология Запада по возврату Украине ее территории. И — территории без российских войск. То есть, Запад играет с Украиной на один карман и помогает Украине восстановить свою территорию, но так, чтобы Путин мог это сделать в нынешних условиях", — пишет политолог.

"2. Россия может критиковать идею миротворцев даже в момент их ввода (или даже — после ввода). Это не имеет никакого значения, это информационный шум, абракадабра. Но вы должны понимать, как 2х2 (как и первый пункт также), что миротворцев не введут без согласия РФ (Сурков—Волкер). И маркер того, что миротворцев вводят — это маркер того, что РФ уходит из Украины. Миротворцы — это обертка процесса (для внутрироссийского обывателя)", — считает эксперт.

"Просто пропускайте мимо ушей всё, что говорят в РФ на эту тему — это не имеет практического значения", — советует он.

"3. Так как миротворцы — это технология Запада и Украины, то со временем (когда будут проведены выборы на Донбассе и все остальные атрибуты "дорожной карты") миротворцы уйдут и передадут нашу границу Украине. Но Путин все равно внутри РФ будет победитель и снова всех переиграл, ибо "додавил" Украину (и Запад) выполнить Минск-2. Но это — не наши заботы и проблемы, запретить им говорить Волкер не может", — иронизирует аналитик.

"4. Что такое в моем понимании "хорватский вариант"? Это миротворцы и это возможность военной операции в будущем. Но! Далеко не факт, что она понадобится и далеко не факт, что она будет проведена. Но! Сам факт того, что она может быть проведена (согласно новому "хорватскому" закону Турчинова), уже должен действовать на российских террористов на Донбассе и на Россию. Должен висеть над ними дамокловым мечом и придавать скорости и логики процессу реинтеграции Донбасса. (А миротворцы, как мы помним, — наши. Поэтому мешать нам они не будут, если что...)", — считает обозреватель.

"Если вы усвоите эти четыре вещи и перестанете верить в то, что РФ диктует условия (ибо 10 пакетов санкций) и поверите в то, что Украина и Запад выступают единым фронтом и Запад съел на этом собаку и т.д., — тогда у вас в голове всё станет на свои места и вы не будете смотреть на Кипр. Ибо там совсем другая история — там два народа (две религии) при помощи миротворцев разделены для мирной жизни без войны. А в Украине — один народ и одна территория — украинский в Украине", — подытожил Олег Пономарь.

Ранее "Главред" сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заставила Путина принять "хорватский сценарий" на Донбассе.