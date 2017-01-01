"Поклонник Ленина и Ахметова". В Сети затроллили новое фото Ляшко

Пользователи соцсетей едко комментируют новое фото главного "радикала".

Ляшко ранее уже показывал фото в форме "Шахтера" Facebook.com

В Сети получила широкий резонанс фотография лидера Радикальной партии Олега Ляшко , который в кепке и куртке с логотипом ФК "Шахтер" кормит семечками птиц.

Пользователи соцсетей едко комментируют новое фото главного "радикала":

"Страусов кормит?", — пишет Alexey Morozenko.

"Просто гибридный борец за права олигархов", — намекает Valeria Tymoshyk на симпатию Ляшко к владельцу "Шахтера".

"Семечки у птичек ворует п...дла...", — ерничает Петр Петровч.

"Раньше Юля в этой куртке ходила", — напомнил об изменчивой моде украинских политиков Roman Romanov.

"Лучше бы пенсионеров накормил", — подчеркнула Натали Беседина.

"Сразу видно, что перед нами поклонник Владимира Ильича Ленина и Рината Леонидовича Ахметова", — отметил Глеб Ляшенко фирменную кепку Ильича и куртку "Шахтера".

"Класно Рінат Леонідич Олега Валерійовича ... ееее.... забрендував", — добавил политолог Евгений Магда.

Ляшко снова позирует в форме "Шахтера" Facebook.com

Напомним, ранее в Сети высмеяли "выигрыш" Ляшко в лотерею.