Политолог назвал три главных направления работы Рады

Многие партии и политики откроют избирательные структуры под президентские выборы, говорит Сергей Таран.

Сергей Таран Главред

На работубудут влиять приближение выборов президента и парламента, перестановки в Кабмине и ситуация вокруг Донбасса.

Об этом директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран рассказал в комментарии "Главреду".

"Прежде всего, хочу отметить, что не сбылись апокалиптические сценарии. Мы часто слышали от экспертов и политиков, что наступит осень, и в Украине пройдут досрочные парламентские выборы, что это решенный вопрос, что уже все обо всём договорились. Так вот всего этого не случилось. Это значит, что в парламенте существует большинство, которое будет принимать законы. С боем, с дискуссиями, но будет. А потому эпицентр политической жизни все-таки будет в парламенте, а не на улице, что, в принципе, хорошо", — подчеркнул политический эксперт.

По его мнению, среди тем, которые будет разбирать Рада и украинский политикум, — несколько реформ: пенсионная, медицинская, земельная (земельный вопрос будет очень сложно рассматриваться).

"И второе направление дискуссий — кадровые вопросы, связанные с возможными перестановками в правительстве и возможными назначениями в парламенте", — заметил директор Международного института демократий.

"И, безусловно, международная тематика будет играть важную роль, потому что сейчас идут очень сложные переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины. Будет много спекуляций на этом. И все это также будет сказываться на ситуации в стране", — считает глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір".

"Это три главные направления того, что будет происходить в политике нынешней осенью. Грядущие выборы, конечно, тоже будут сказываться, потому что осень станет подготовкой для старта избирательной кампании. Многие партии и политики откроют свои избирательные структуры уже под президентские выборы", — подытожил Сергей Таран.

Напомним, политолог Владимир Цибулько рассказал в комментарии "Главреду", что работа Рады будет связана с несколькими параллельными взаимосвязанными процессами, каждый из которых будет влиять друг на друга.