Политолог оценил вероятность досрочных выборов в Украине

Очень важно своевременно выявлять провокаторов и соблюдать меры безопасности, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

В ближайшее время Украине "не святят"и главы государства, да и достаточных оснований для этого нет.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил на чате в "Главреде".

"Вероятность досрочных парламентских и президентских выборов на сегодняшний день невысока. Необходимость в досрочных парламентских выборах может возникнуть в случае острого парламентского или правительственного кризиса, хотя на данный момент это также маловероятно. Для досрочных президентских выборов нет ни юридических, ни политических оснований", — рассказал политолог.

Комментируя вопрос о том, насколько Россия может использовать возмущение действиями власти в украинском обществе, Владимир Фесенко заметил: "Протесты никто не запрещает. И они происходят почти каждую неделю. Проблема в другом — Россия, действительно, может использовать такие протесты для провокаций, в частности, с использованием насильственных действий, а также для общей дестабилизации ситуации в стране".

"И в данном случае очень важно своевременно выявлять провокаторов и соблюдать меры безопасности. Что касается "агентов влияния" со стороны России, то, к сожалению, они были, есть и будут. И таких тоже нужно отслеживать", — добавил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Напомним, ранее политолог рассказал, будет ли Порошенко бороться за второй срок президентства.

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