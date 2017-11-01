Польша запретила въезд главе Украинского института национальной памяти

Историк говорит, что официального сообщения о запрете на въезд в Польшу у него нет.

Владимир Вятрович. Главред

Польша запретила главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу въезд в страну.

Об этом сообщает польское издание Dziennik со ссылкой на источники.

Недавно глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его министерство составляет перечень украинских чиновников, которым запретят въезд в Польшу. Официально никаких фамилий не называли.

По информации издания, МИД Польши не намерен раскрывать перечень фамилий украинцев, поэтому все, кто в него попадет, узнают об этом только на границе.

Сам Владимир Вятрович в комментарии "Европейской правде" сообщил, что официального сообщения о запрете на въезд в Польшу у него нет.

"Очевидно, Польша будет копировать действия России, когда о запрете на въезд я узнал на границе. В любом случае, в ближайшее время я в Польшу не собираюсь. А в этой ситуации больше всего беспокоит синхронность действий России и Польши", — заявил он.

Напомним, 8 ноября из-за эскалации напряженность в отношениях между Украиной и Польшей президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета президентов двух стран.