Порошенко объяснил, почему при обмене пленными на Донбассе не было россиян, видео

Порошенко заявил, что россиян, которые сидят в украинских тюрьмах, специально не выдали во время обмена на Донбассе.

Петр Порошенко вместе с освобожденными пленными летит в Киев. twitter.com/STsegolko

Президент Петр Порошенко объяснил, почему среди тех, кого сегодня отдали "ЛДНР", не оказалось ни одного россиянина, а лишь граждане Украины.

Об этом он заявил в Борисполе после того как приземлился самолёт с освобождёнными пленными, пишет "Страна".

По его словам, россиян, которые сидят в украинских тюрьмах, специально не выдали сегодня — их будут менять только на тех украинцев, которые находятся в российских тюрьмах.

"Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного — и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Сущенко, Сенцова, Кольченко, Клыха, Карпюка и многих других", — отметил Порошенко.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году масштабный обмен заложниками между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложника.