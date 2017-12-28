После освобождения в подвалах Донбасса сделаем Музей оккупации — Порошенко

Ночью, 28 декабря, два самолета с освобожденными из плена ОРДЛО украинцами приземлились на территории военного сектора международного аэропорта "Борисполь".

Возле аэропорта освобожденных пленников встречали несколько сотен человек, среди которых родственники, друзья освобожденных заложников и другие неравнодушные граждане, сообщает Укринформ.

Вместе с освобожденными пленниками в Борисполь прилетели президент Петр Порошенко и другие должностные лица, которые принимали участие в обмене.

Выступая в аэропорту перед прибывшими украинскими пленными, глава государства заявил, что после освобождения временно оккупированной территории, в подвалах Донбасса сделают Музей оккупации

"Мы будем поддерживать тех, чьи родственники остались в оккупированной Макеевке, в тюрьмах и колониях на подвалах Донбасса, где мы после освобождения, в этих подвалах, сделаем музей оккупации", — сказал Порошенко.

Он добавил, что совместными усилиями украинский флаг поднимется на Донбассе и в Крыму.

"В Горловке сегодня развевался украинский флаг и звучал украинский гимн. Мы пообещали, что и украинский флаг, и украинский гимн точно вернутся в оккупированный Донбасс, в оккупированную Горловку, в освобожденный Крым. Это может произойти нашими с вами усилиями", — отметил Порошенко.

Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся первый в этом году масштабный обмен заложниками между сторонами конфликта на Донбассе. Украинская власть передала сепаратистам 233 человека, а на контролируемую Киевом территорию вернулись 73 заложники.

По данным Службы безопасности Украины, в плену боевиков на Донбассе остается еще 103 человека.