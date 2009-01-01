Порошенко одобрил усиление ответственности за незаконную вырубку леса

Президент подписал закон, принятый Радой в конце мая.
Об этом говорится на сайте главы государства.
В сообщении отмечается, что украинский лидер одобрил документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат".
Документ дает определение понятий "естественные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливает особый правовой режим их сохранения и охраны. Им, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка недревесинных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны).
Также вводится административная ответственность за нарушение требований охраны естественных лесов, пралесов, квазипралесов. Кроме того, законом внесены изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.
Напомним, в конце июля Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде", Рада одобрила его 13 числа (за него проголосовали 245 народных депутатов). Узнать больше об инциденте можно здесь.