Порошенко одобрил усиление ответственности за незаконную вырубку леса

Президент подписал закон, принятый Радой в конце мая.

Петр Порошенко

Президентподписал закон, принятый23 мая, который предусматривает усиление ответственности за незаконную вырубку леса, он будет способствовать сохранению природных ценностей европейского значения.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В сообщении отмечается, что украинский лидер одобрил документ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат".

Документ дает определение понятий "естественные леса", "пралеса", "квазипралеса" и устанавливает особый правовой режим их сохранения и охраны. Им, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка дорог, выпас скота, промышленная заготовка недревесинных лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны).

Также вводится административная ответственность за нарушение требований охраны естественных лесов, пралесов, квазипралесов. Кроме того, законом внесены изменения в Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за незаконную вырубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

Напомним, в конце июля Петр Порошенко подписал закон "О Конституционном суде", Рада одобрила его 13 числа (за него проголосовали 245 народных депутатов). Узнать больше об инциденте можно здесь.