Порошенко с помпой открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки

Президент заявил, что предложил абсолютно "уникальную" модель во врачебной практике - телемедицину.

фельдшерско-акушерского пункта в селе Боденьки Вышгородского района Киевской области. При этом он подчеркнул, что ему пришло в голову внедрить уникальную модель сельской медицины.



Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии

"Треть украинцев проживают в селе, это почти 14 миллионов украинцев, которые были лишены качественных медицинских услуг. И казалось, что эта проблема является нерешаемой. Потому что калачем врача в село не заманишь, не найдешь на каждое село профессора из Киева", - сказал Порошенко.

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Президент также заявил, что общаясь с надежными партнерами из Франции, Канады и Германии он "предложил абсолютно уникальную модель - модель телемедицины".

"Селькой медицины, когда мы объеденим сельские лаборатории, качественного медработника, где сельские амбулатории будут иметь самые необходимые приборы для быстрого анализа и диагностики, а информация из этих приборов будет приходить в хаб, где врач в центре ее проанализирует, привлечет профессора и поставит качественный диагноз, сберегая платиновые и золотые часы и минуты", - заявил глава государства.

Когда украинцы были лишены такой помощи, они были обречены, уточнил Порошенко.

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