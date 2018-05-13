МИД РФ назвал Порошенко и Парубия пациентами психиатрической лечебницы

В России заявили, что 9 мая во время празднования праздника Победы украинские власти демонстрировали русофобию.

"Информационный фон официального Киева задавался президентом Украины Петром Порошенко и председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Их оскорбительные выпады в адрес российского руководства напоминали речи героев известной чеховской лечебной палаты", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что в Киеве был осуществлен ряд нападений, в которым были причастны националисты, лишь подтверждающие риторику государственной власти страны.

"9 мая бесчинствующая шпана напала на российского дипломата, руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, угрожая ему физической расправой вплоть до убийства. При бездействии киевской полиции уличные "патриоты" атаковали известную украинскую правозащитницу Елену Бережную. Они глумились над ветеранами и пожилыми людьми, выкрикивая хамские лозунги. В тот же день националисты попытались поджечь местный телеканал "Интер" за трансляцию в эфире концерта в честь Дня Победы", – перечисляет МИД.

В сообщении отмечается, что полиция в этот момент не выполняла свои прямые обязанности, а искала на улицах людей с советской символикой, чтобы составить протокол.

Напомним, выступая на мероприятиях ко Дню Победы над нацизмом президент Украины Петр Порошенко отметил приоритетный вклад украинского народа в победу во Второй мировой войне. По его словам, "нацизм одолел, прежде всего, украинский солдат – какой бы он нации не был".