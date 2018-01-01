Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену

Татьяна Москалькова нарушала порядок въезда в аннексированный Крым.

Президент разрешил омбудсмену РФ въезд в Украину president.gov.ua

Снят запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой для того, чтобы она могла посетить находящихся в Украине задержанных россиян.

О соответствующем решении президента Петра Порошенко сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", — сказала Денисова в эфире "Громадського".

По ее словам, об этом она просила лично президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

Напомним, 9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Олега Сенцова, который голодает с 14 мая. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован.

Москалькова намерена 23 июня посетить в следственном изоляторе арестованного по подозрению в государственной измене в Украине руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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