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Порошенко стал больше, качественнее грабить Украину — нардеп

Сегодня, 11:55

Возможно, президент является действительно грамотным бизнесменом, в какой-то мере экономистом, отметил политик.

Порошенко хитрый
Нардеп считает, что Петр Порошенко стал качественнее грабить Украину Reuters
Народный депутат и лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко стал больше, качественнее грабить Украину.

Государству нужна команда с политической волей, моральный фактор играет большую роль, чем чистый технический профессионализм, рассказал нардеп в интервью РБК-Украина.

"Возможно, Петр Алексеевич Порошенко является действительно грамотным бизнесменом, в какой-то мере экономистом. И что? Он стал больше, качественнее грабить страну. От этого стало легче?", — задался вопросом собеседник.

Ранее нардеп Владимир Парасюк во время чата на "Главреде" говорил, что Петр Порошенко "очень боится потерять власть", украинский лидер просыпается с мыслью "как еще раз обмануть людей" и с этой мыслью засыпает.

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Петр Порошенко, Андрей Билецкий
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