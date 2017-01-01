Порошенко уступил Тимошенко в президентском рейтинге – опрос

Респонденты готовы отдать большинство голосов за виртуального кандидата

Фото: Юлия Тимошенко / REUTERS

Фото: Юлия Тимошенко / REUTERS

Если бы выборы президента Украины состоялись в декабре 2017 года, то почти 16% граждан страны приняли бы участие в голосовании и поддержали кандидатуру кандидата, которого нет среди возможных претендентов.

Результаты социологического исследования обнародовал в своем последнем отчете Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

По данным исследования, 15,9% респондентов не могут среди публичных личностей назвать имя кандидата, за которого отдали бы свой голос. Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 12,1% опрошенных, а действующего президента Петра Порошенко – 10,2% украинцев, которые намерены посетить выборы.

В организации отметили, что 7,8% респондентов готовы проголосовать за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, а 6% - за главного радикала Олега Ляшко. Глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, согласно опросу, набрал бы 5,2% голосов, ему уступил с 4,9% мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовой.

Шансы премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя партии "Свобода" Олега Тягнибока в данном опросе сравнялись – им президентский пост доверили бы 2,9% респондентов. За лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка проголосовал бы 1% опрошенных, за народного депутата Надежду Савченко чуть больше – 1,1%, а мэру столицы Виталию Кличко доверяют 1,3% респондентов.

Опрос был проведен с 15 по 19 декабря 2017 года, в нем приняли участие 2004 респондента в возрасте от 18 лет из всех регионов Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Напомним, по результатам исследования Research & Branding Group, 24% украинцев ожидают, что 2018 год для страны будет удачным и хорошим.