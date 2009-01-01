Порошенко: в позиции Путина по миротворцам ООН на Донбассе наблюдается "трансформация"

Порошенко сказал, что для Украины важны разные формы присутствия ООН на Донбассе под эгидой Совета безопасности.

Петр Порошенко. president.gov.ua

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на 14-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, сообщается на сайте "Гордон".

"Голубые каски являются гарантией, а не панацеей ", — сказал Порошенко. По его словам, мандат миссии ООН должен распространятся на всю оккупированную территорию Донбасса, чтобы прекратить поставки оружия Россией.

Отвечая на вопрос экс-премьер-министра Швеции Карла Бильдта о предложение президента России Владимира Путина по миротворцам, которое РФ намерена вынести на заседание Совета Безопасности ООН, Порошенко сказал: "Для Украины очень важны разные формы присутствия ООН на Донбассе под эгидой Совета безопасности.

Тут разные формы — миротворцы, по сути, любая миссия по умиротворению. Мы думали о полицейской миссии ОБСЕ, но ОБСЕ, по сути, никогда этого не делала, и учиться это делать — это годы. Мы бы с радостью приняли миссию Евросоюза, но готов ли Евросоюз отправить такую миссию в Украину? Возможно".

По его словам, "единственный существующий механизм безопасности, который был создан после Второй мировой войны — это Совет безопасности ООН и миротворческие миссии".

"Возможно, я худший интерпретатор господина Путина, тут трудно подобрать правильные слова, но мы видим трансформацию, потому что с самого начала он полностью отбрасывал возможность обсуждения таких тем. Потом он сказал, что это будет вооруженная полицейская миссия, потом миротворцы, но только на линии разграничения, потом снова по всей территории. Мы шаг за шагом подходим ближе, подходим к тому, что миссия будет на всей территории, и на неконтролируемой тоже", — сказал Порошенко.

Он добавил, что у Украины и России есть механизм прямых переговоров, который называется "нормандский формат".

"Не думаю, что есть еще какой-то эффективный механизм. Но я буду счастлив, если мы запустим это обсуждение на следующей неделе в Нью-Йорке по поводу миротворцев, и что миротворцы на всей оккупированной территории Донбасса будут пунктом обсуждения в нормандском формате", — сказал Порошенко.

Он напомнил, что Россия заблокировала в Совбезе ООН создание международного трибунала по расследованию катастрофы Boeing на Донбассе, и если то же случится с инициативой по миротворцам, то это, по мнению президента Украины, также станет свидетельством виновности России в ее преступлениях.

Как известно, 5 сентября Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях".

Позже Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

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