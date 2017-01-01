После Мальдив Порошенко решил съездить на Венский бал

В Вене пройдут переговоры Порошенко с президентом и новым федеральным канцлером Австрии.

Порошенко решил съездить на Венский бал Reuters

Президент Петр Порошенко 8 февраля отправится с рабочим визитом в Австрию по приглашению Федерального президента страны Александера Ван дер Беллена.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры Порошенко с Ван дер Белленом и новым федеральным канцлером Себастианом Курцем, сообщает пресс-служба президента.

Среди прочего, во время встреч стороны обсудят развитие ситуации на Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Программа пребывания также включает совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который президент Украины приглашен как личный почетный гость президента Австрии.

"Венский оперный бал — ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя", — поясняет пресс-служба.

Напомним, 18 января программа "Схемы" рассказала, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летал туда на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под другими именами.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов.