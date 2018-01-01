Постпред Украины в ООН рассказал о вынесении на Генассамблею вопроса ввода миротворцев

Представитель Киева в Организации объединенных наций дал крупное интервью, в котором детально коснулся "миротворческого" вопроса.

Миротворцы ООН "Сегодня"

В случае, если сложатся определенные обстоятельства, украинская сторона может вынести вопрос о введении миротворцев на Донбасс на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

Такое мнение высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченков интервью порталу "Европейская правда".

"В принципе, такая возможность есть, но я не считаю, что на нынешнем этапе надо использовать. Мы ведь еще не исчерпали все возможности в Совете безопасности ООН. Да и зачем? Разве что для получения какого-либо морального удовлетворения", - сказал дипломат.

По словам Ельченко, решение Генассамблеи не будет обязательным для выполнения, плюс не ясно, как оно может потом быть реализовано.

"Финансирование, например. Мы же говорим о масштабной миротворческой операции, которая будет стоить больших денег. Если не будет обязательного решения Совета безопасности, то откуда возьмутся эти деньги? Я не помню таких примеров в ООН, по крайней мере, за последние десятилетия, когда такие вопросы решались на Генассамблее", - добавил он.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, почему среди миротворцев на Донбассе могут быть "большие жертвы".