Миротворцы ничего не решат. В США объяснили, почему Украине нужно дать летальное оружие

Предложение России по миротворцам сильно отличается от того, что ранее предложила Украина, а целью президента РФ Владимира Путина является дестабилизация Украины, чтобы Запад потерял к ней интерес.

Как заявил американский эксперт, бывший помощник госсекретаря Дэвид Крамер, он скептически относится к тому, что до своих "выборов" в марте у российской стороны появится интерес к решению этого вопроса.

"Фактически предложение России по миротворцам даже не стартовое, это несерьезный способ положить конец боевым действиям. Оно просто отделит Донбасс от остальной Украины и ничего не принесет для восстановления международно-признанной украинско-российской границы. Поэтому у меня нет больших надежд на миротворческую миссию на Донбассе — вряд ли это произойдет. Я считаю, наилучший способ — усиливать санкции против путинского режима до тех пор, пока он не начнет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины и не выведет свои войска, и предоставить Украине летальное оружие, чтобы помочь ей защитить себя", — заявил Крамер "Сегодня".

Напомним, ранее специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер сделал важное заявление по миротворцам на Донбассе.