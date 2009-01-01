Хотелось бы, чтобы путины, шойгу и прочие дожили до суда, говорит Игорь Эйдман.

Владмир Путин и Сергей Шойгу fergananews.com

Несмотря нас оккупацией части украинской территории военными РФ, простые украинцы и россияне еще имеют шанс на нормализацию отношений, чего нельзя сказать о руководстве России.

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Сейчас я живу в Германии и вижу, как изменилась ситуация. У немцев нет никакой враждебности, например, по отношению к французам. Сейчас они — абсолютно дружные народы. Немцы и русские были враждебными народами, а сейчас абсолютно этого нет. А какая страшная память осталась о Холокосте, об отношениях между немцами и евреями, а сейчас никакого антисемитизма в Германии нет", — напомнил политический эксперт.

"Всё течёт, всё меняется… Конечно же, преступления путинской верхушки не будут забыты. Эти люди войдут в историю как международные преступники и бандиты. Но отношения между украинцами и россиянами восстановятся, я в это верю", — выразил уверенность социолог.

Комментируя вопрос, когда Россия покается за свои преступления перед Молдовой, Грузией и Украиной, Игорь Эйдман заметил: "Уверен, что в какой-то момент в России будет демократическое руководство. А все эти преступления будут осуждены. Доживут ли до этого преступники — не знаю. Но хотелось бы, чтобы они дожили, чтобы их осудили. Всех этих путиных, шойгу и прочих…"

Напомним, ранее социолог рассказал, почему даже во время войны кремлевские олигархи прекрасно чувствуют себя в Украине.

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