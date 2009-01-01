Провал проекта "Новороссия". Эксперт раскрыл новые планы Кремля по разрушению Украины

Первым этапом становится тотальная хаотизация украинской жизни по всем основным направлениям.

Эксперт раскрыл новые планы Кремля multiscale.do.am

После провала проекта "Новороссия" в Украине Кремль намерен работать над "самоликвидацией Украины как государства".

Об этом пишет советник президента Украины Владимир Горбулин в материале на ZN.UA.

По его словам, первым этапом становится тотальная хаотизация украинской жизни по всем основным направлениям.

Согласно сообщению, одно из них — международное направление (через обилие "планов прекращения войны"), другое — экономическое (в т.ч. через усложнение экономических отношений внутри страны), третье — политическое (агитация за перевыборы всех и вся).

"И таких направлений очень много. Со многими из этих вызовов нам удается справиться. Но не со всеми. И это как раз тот проблемный момент, который все еще не решен в рамках реформирования сектора безопасности и обороны. И хотя наши западные партнеры все эти годы нам активно помогали в данной сфере, но сказать, что проблемных мест не осталось, было бы большим преувеличением", — считает Горбулин.

Напомним, ранее политолог РФ назвал цели гибридной войны, объявленной Западу "кремлевской мафией".