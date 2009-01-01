Реанимация Минска: невозможное возможно?

Минские договоренности все больше напоминают тело Ленина в Мавзолее.

Reuters

После ожесточенных обстрелов Авдеевки, указа Путина о признании документов, выданных в ОРДЛО, и установления "внешнего управления" над четырьмя десятками предприятий на неконтролируемых территориях Минские договоренности все больше напоминают тело Ленина в Мавзолее. На них продолжают смотреть, о них говорят, но соблюдать их желания и возможности нет. При этом Запад продолжает рассматривать конфликт на Донбассе как угрозу стабильности в Европе и не скрывает своего стремления завершить его как можно скорее. В этой позиции прагматично переплетаются стремление обеспечить стабильность внутри ЕС и желание части истеблишмента вернуться к business as usual с Россией.

Всем сторонникам экстренной смены формата диалога с Россией на любой другой (Будапештский, Женевский и т.д.) хочу напомнить, что Минские договоренности, как в сентябре 2014-го, так и в феврале 2015-го были вынужденным шагом со стороны Украины, предпринятым с целью остановить эскалацию конфликта на Донбассе. Сейчас объективно не существует причин, по которым Россия будет заинтересована в смене Минского формата, наоборот, она всячески будет препятствовать отказу от него. Попытаться сменить формат явочным порядком вряд ли реально.

Инициатива Варшавы и Лондона, министры иностранных дел которых неделю назад привезли Петру Порошенко свои предложения по урегулированию, имеет достаточно прагматичный характер. Включение Крыма в повестку дня переговоров с Россией сегодня вряд ли выглядит реальным, на официальном уровне в Кремле отрицают намерение вести переговоры по этому вопросу. Великобритания намерена повысить собственный внешнеполитический вес в контексте Brexit, а Польша продолжает отчаянную борьбу за одновременное усиление позиций "ПиС" внутри страны и своего влияния внутри Евросоюза. Разрешение конфликта между Россией и Украиной — очевидный показатель влияния государств на международную политику. Зигмар Габриэль, как представляется, привез в Киев предложения по сохранению Нормандского формата по франко-германским внутриполитическим резонам: если Польша и Великобритания стремятся нарастить влияние, то Германия и Франция в контексте избирательных кампаний — сохранить статус топ-миротворцев Европы, пусть и не демонстрирующих успехов.

Визит Павла Климкина в Вашингтон, где он получил заверения Рекса Тиллерсона в невозможности "размена" Украины на другие интересы США — важный момент в урегулировании. В Киеве не скрывают заинтересованности в активном привлечении Штатов к диалогу с Россией, хотя авантюрная манера Дональда Трампа представляет собой значительный риск. Вдруг 45-й президент решить "упростить" отношения с властелином Кремля? Наверняка гарантировать развитие ситуации сегодня никто не возьмется.

Есть еще один фактор — нарастающее в информационном пространстве "планов громадье" относительно перспектив урегулирования конфликта на Донбассе практически без участия Украины. Досадно, что в их продвижении и озвучивании принимают участие украинские политики — пока не первого эшелона, но располагающие благоприобретенными связями за океаном и в западном политикуме.

В этом контексте Украине необходимо думать не только и не столько о судьбе Минских соглашений, сколько об укреплении обороноспособности и системных преобразованиях внутри страны. Логика внешней угрозы как фактора сдерживания политических оппонентов срабатывает далеко не всегда, это доказано историей Украинской Революции. Необходимо последовательное и оперативное усиление страны, выстраивание не только внешнеполитических позиций, но и коммуникации с согражданами.

Евгений Магда