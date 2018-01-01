Рейтинг Тимошенко превысил президентский вдвое - КМИС

За Юлию Тимошенко высказались 22,8 процента опрошенных.

Если бы президентские выборы в Украине состоялись в июне 2018 года, то победу одержала бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - ее рейтинг вдвое превысил показатели поддержки действующего главы государства Петра Порошенко.

К таким выводам по результатам социсследования пришли аналитики Киевского международного института социологии (КМИС).

За Юлию Тимошенко высказались 22,8 процента опрошенных, за экс-министра обороны Украины и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 16 процентов, за главу Радикальной партии Олега Ляшко - 13,2 процента, за главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко - 10,6 процента, за действующего президента Петра Порошенко - 10,5 процента, за Вадима Рабиновича - 8,4 процента, за мэра Львова Андрея Садового - 3,9 процента, за главу лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6 процента.

Опрос проводился с 7 по 21 июня методом личного интервью 2 тыс. респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины.

Ранее в КМИС сообщили, что направлением развития страны удовлетворены немногим более 10 процентов украинцев.

Респондентам был задан вопрос: "По Вашему мнению, Вы в целом довольны или недовольны направлением, в котором движется наша страна?" 83,7 процента опрошенных ответили, что они скорее или очень недовольны. 11,2 процента ответили, что довольны. Еще 4,9 процента респондентов не определились со своим мнением, а 0,2 - отказались ответить на вопрос.

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