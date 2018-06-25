Курсом Украины остались довольны лишь 10 процентов граждан - опрос

Направлением развития страны удовлетворены немногим более 10 процентов украинцев.

К таким выводам по результатам социсследования пришел Киевский международный институт социологии (КМИС).

Респондентам был задан вопрос: "По Вашему мнению, Вы в целом довольны или недовольны направлением, в котором движется наша страна?"

83,7 процента опрошенных ответили, что они скорее или очень недовольны. 11,2 процента ответили, что довольны. Еще 4,9 процента респондентов не определились со своим мнением, а 0,2 - отказались ответить на вопрос.



Опрос проводился с 7 по 21 июня 2018 года. Опрошены 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольных украинским властям территориях.

В апреле аналитики Bloomberg подсчитали, что к 2050 году население Украины станет меньше на 36 процентов. "Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - отметили в Bloomberg.