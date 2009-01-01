РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Донбассе для защиты наблюдателей ОБСЕ — СМИ

В проекте резолюции РФ говорится о "полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

Миротворцы ООН, иллюстрация. Reuters

Россия предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на Донбассе на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Об этом идет речь в подготовленном РФ проекте резолюции Совета Безопасности ООН, копией которого располагает ТАСС.

Согласно документу, предложенная Миссия ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе будет учреждена "после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период шесть месяцев", а ее глава "будет докладывать непосредственно генеральному секретарю" ООН Антониу Гутерришу.

Также проект резолюции предусматривает, что миссия "будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ", которые осуществляют "круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон".

Предполагается, что в случае принятия документа генсеку ООН будет поручено "незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава" будущей миссии, а также ее полномочий. Эти рекомендации, подчеркивается в тексте, должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

В проекте резолюции говорится о "полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", а также подчеркивается, что урегулировать конфликт в Донбассе "можно только путем полного выполнения" комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года и одобренного резолюцией Совбеза 2202.

В этой связи Россия предложила членам Совбеза призвать к "полному, всестороннему и последовательному выполнению" Минских соглашений, а также согласованию в рамках Трехсторонней контактной группы "практических шагов по выполнению договоренностей о разведении сил и средств" от линии соприкосновения.

Как известно, Путина согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.

Ранее Путин предлагает ввести миротворцев, чтобы охранять миссию ОБСЕ на линии разграничения.

В МИД Украины приняли во внимание заявление Путина и готовы прорабатывать этот вопрос, однако подчеркнули, что не может быть и речи о присутствии россиян на территории Украины под видом миротворцев.

Между тем, Россия направила в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Кроме того президент Петр Порошенко назвал условия для размещения миротворцев на Донбассе.

Украина передала в Совбез ООН обновленный проект резолюции по миротворцам на Донбассе.

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