Россия платила большие деньги польским националистам за акции против Украины — СМИ

Через посредника-белоруса польские националисты получали деньги из России за попытки настроить поляков против украинцев.

Протесты в Польше, иллюстрация. nowiny24.pl

Польское издание Gazeta Wyborcza приводит пример-доказательство, как посредник-белорус Александр Усовский получил от России 100 тысяч евро на то, чтобы профинансировать антиукраинские группы в Польше — это первая конкретная сумма, которая стала известна благодаря украинским хакерским группам CyberHunta и Cyber Alliance, пишет ZN.UA.

По информации издания, хакеры взломали электронный ящик Усовського и похитили его личную переписку с российскими чиновниками и лидерами польских националистов.

"Похищенные украинскими хакерами данные стали первым конкретным доказательством, что Россия проводит в Польше антиукраинские операции, а ее союзниками, как и в Западной Европе, стали правые радикалы", — пишет издание.

В частности, белорус переписывался с российским депутатом и директором Института стран СНГ Константином Затулиным. Усовский заверял его, что может не только распространять пророссийскую пропаганду, но и эффективно "вбить клин между Польшей и Украиной".

Сам Затулин подтвердил Gazeta Wyborcza, что контактировал с белорусом, но уверяет, что деньги ему не давал. Издание отмечает, что российский чиновник может говорить правду. Поскольку из похищенных хакерами писем следует, что Усовскому с 2014 году платили люди из окружения российского олигарха Константина Малофеева, которого ранее обвиняли в финансировании столкновений в Крыму весной 2014 году, а также боевиков на востоке Украины.

Издание пишет, что люди Малофеева заплатили Усовскому 100 тысяч евро. Из них 20,5 тысяч долларов он сразу потратил на покупку автомобиля. Украденная переписка свидетельствует, что это была часть условия сотрудничества с российской стороной. Остальные деньги пошли на оплату акции радикалов в Центральной Европе. Белорус организовал несколько демонстраций в Польше, в которых приняли участие по 100 человек. На это он потратил 13,5 тысяч евро. В эту сумму входит также организация пресс-конференций.

Усовский постоянно присылал отчеты России о расходах. Из одного из таких документов следует, что 23 августа 2014 года ему удалось организовать демонстрацию перед посольством Украины в Варшаве. В акции под лозунгом "Остановите украинскую агрессию в Донбассе" приняли участие 70 человек. Заявку на его проведение подавала партия "Самооборона", которая в 2006-2007 годах входила в правящую коалицию вместе с "Правом и Справедливостью".

6 сентября 2014 года в Варшаве, Жешуве и Люблине Усовский профинансировал демонстрацию под лозунгом "Стоп войне в Украине! Стоп преступлениям бандеровцев!". В ней приняла участие националистическая организация "Лагерь Великой Польши" и "Всемирный конгресс кресов". Демонстрации прошли под посольством Украины, а также у здания Сейма.

Усовский также добился размещения статей в прессе об организованной им акции, а также опубликовал несколько видео на YouTube. Так же он действовал в Венгрии и Словакии.

Издание также пишет, что Усовский успешно сотрудничал с Матеушем Пискорским, который основал откровенно пророссийскую партию "Изменение". Он получал российские деньги через белоруса. Они обсуждали дальнейшие антиукраинские акции, а также реакцию на них из Москвы. Как-то Усовский даже прислал Пискорскому видео, на котором пророссийские террористы с Донбасса благодарят его за поддержку и антиукраинскую деятельность.

Следующая их встреча должна была состояться в мае 2016 года, но так и не состоялась. Польские спецслужбы арестовали Пискорского за шпионаж в пользу России против Польши.

Похищенные хакерами письма также свидетельствуют, что 63-летний Войцех Войтулевич, который сотрудничал с "Самообороной", "Лагерем Великой Польши" и "Изменением", получил от Усовского 2431 доллар и 430 евро. Войтулевича знают в Украине. Два года назад его задержали украинские правоохранители, когда он ехал в деревню Гута-Пеняцкая, где собирался устроить антиукраинскую акцию. Прошлым летом он пикетировал украинское посольство в Варшаве с флагом так называемой "Новороссии".

Также летом 2014 года Усовский договорился с Войтулевичем об акции за демонтаж памятника УПА, который с 1994 года стоит на кладбище в Грушовичах в Перемышлевском повите. За это Войтулевич получил 2 тысячи евро.

Читайте также по теме в статье: Украина и Польша: прошлые обиды или будущий союз?