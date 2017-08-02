Россия стягивает военную технику от Прибалтики до Черного моря, опубликованы фото и видео

Представлены фото- и видеоматериалы, которые детализируют выводы волонтеров.

02.08.2017: Состав российской военной техники на железнодорожной станции "Лиски". Город Лиски, Воронежская область informnapalm.org

С начала августа 2017 года замечено масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации

Это наблюдается от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до берегов Черного моря, включая оккупированный украинский Крым, сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Они предоставили ряд фото- и видеоматериалов, которые детализируют их выводы.

Еще одним косвенным признаком не учебных целей переброски техники можно считать подготовку новых веток железнодорожных путей. Например, в 2008 году, за 2 месяца до начала вторжения в Грузию, Российская Федерация начала авральную прокладку новой железнодорожной ветки к грузинской границе.

7 августа 2017 года в российских СМИ появились сообщения о том, что железная дорога на юге РФ, которую проложили в непосредственной близости к украинской границе, фактически введена в строй.

05.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции "Краснодар-1", Город Краснодар, Краснодарский край:

07.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции "Зимовники". Поселок Зимовники, Ростовская область:

07.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции в городе Самара:

07.08.2017: Колонна военной техники в городе Санкт-Петербург:

07.08.2017: Состав военной техники, зафиксированный в момент передвижения через дамбу Волжской ГЭС в Волгоградской области:

07.08.2017: Передвижение военной техники в оккупированном Крыму:

Видео: Foxx Dyat.

Фото: informnapalm.