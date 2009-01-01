Российские "советники" в шоке от боевиков ЛНР: стреляют без приказа, командиры гонят солдат на убой

Психологическое состояние подразделений 2 АК "вызывает тревогу".

Боевики ЛНР, иллюстрация vesna-info.ru

Российские "советники" в штабеподготовили отчет для руководства Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ о боевой активности корпуса в мае 2017 г.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в отчете указывается, что, помимо "плановых" обстрелов и вооруженных провокаций, во многих подразделениях "корпуса" случаи боевой активности обусловлены "низким уровнем воинской дисциплины", когда командиры подразделений отдают приказы на открытие огня без команды вышестоящего командования, либо же "личный состав" самостоятельно принимает подобные решения.

Также в документе указано, что во множестве подразделений не соблюдается рекомендованный режим ведения огня, часто допускаются необоснованные перемещения боевой техники и вооружения.

Как указано в документе, морально-психологическое состояние ряда подразделений "вызывает тревогу", а их командиры часто отдают приказы на открытие огня и выполнение неких боевых заданий для личного состава, которые содержат вполне реальную опасность для "жизни и здоровья личного состава", однако не обусловлены ни реальной тактической обстановкой, ни особой надобностью, добавил координатор "Информсопротивления".

Двумя неделями ранее "Главред" сообщал, что в ЛНР разразился бунт, когда "казаки" обвинили российских офицеров в воровстве.