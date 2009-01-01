Российский эксперт объяснил, почему кремлевские политтехнологи не будут поднимать рейтинг Путина

В России слишком консервативное население, говорит Игорь Эйдман.

Владимир Путин Reuters

Накануне выборов президента РФ кремлевские политтехнологи могут прибегнуть к некоторым приемам и уловкам, чтобы поднять явку избирателей и изобразить видимость конкуренции

Об этом социолог и публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман рассказал на чате на "Главреде".

"Сейчас перед ними не стоит такая задача — повысить рейтинг Путина. Рейтинг Путина можно повысить двумя способами: тотальной пропагандой и фальсификацией результатов голосования, особенно в регионах", — говорит политический эксперт.

"Главное — им сейчас нужно сымитировать какую-то конкуренцию. Мне кажется, они именно этим озабочены — повышением явки и имитацией конкуренции, а не повышением рейтинга Путина. Понятно, что Навальный для этого не годится, он не управляем", — заметил социолог.

"Поэтому политтехнологи придумывают какие-то истории, например, с выдвижением Ксении Собчак. Предположим, если выдвинут на выборах Ксению Собчак, то понятно же, что на выборах она не победит. У нее слишком высокий антирейтинг. К тому же, она — женщина, а в России слишком консервативное население. Однако это может оживить выборы, поэтому технологи вполне могут нечто подобное придумать", — подытожил Игорь Эйдман.

Напомним, ранее социолог рассказал, почему гламурная прикормленная тусовка поддерживает политику Кремля.