Российский оппозиционер об агрессии Кремля: Путин увлекся играми в войну и хочет погрузить Украину в хаос

Яшин отмечает, что одним из главных механизмов в распоряжении Кремля является ложь, пропаганда и провокации.

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в погружении Украины в хаос и ликвидации ее суверенитета. Он так увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире.

Об этом говорится в докладе российского оппозиционера, зампредседателя партии ПАРНАС Ильи Яшина "Гибридная агрессия Кремля", посвященный войне России против Украины, пишет сетевое издание Sota.Vision.

В своем докладе политик отмечает, что многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась.

"На самом деле война продолжается — причем не только на территориях, подконтрольных сепаратистам, но и в самом Киеве. Путин пытается вернуть Украину в сферу своего влияния. Речь идет об пропаганде, подкупе и сращивании интересов Кремля и местных криминальных олигархов, сколотивших состояние еще во времена Януковича. По сути речь о последовательной гибридной агрессии, задача которой – ликвидировать суверенитет Украины.", — подчеркнул оппозиционер РФ.

Яшин отмечает, что одним из главных механизмов в распоряжении Кремля является ложь, пропаганда и провокации.

"Российское ТВ систематически пускает в ход дезинформацию, направленную на разжигание ненависти в украинском обществе. Яркий пример – сюжет о мальчике, которого якобы распяли украинские военные в Славянске. Принцип Геббельса: "чем чудовищнее ложь, тем охотнее обыватель в нее поверит", — заявил политик.

Также Яшин обратил внимание на то, что ключевым союзником Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича.

"Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо — чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков", – считает он.

По словам оппозиционера, Путин настолько увлекся играми в войну и "геополитическое соперничество", что у России вообще не осталось союзников в мире.

Оппозиционер также отмечает, что "России нужны добрососедские отношения с окружающими странами. Вместо этого Путин агрессивно пытается установить контроль над соседями – либо используя местный криминал, либо с помощью методов гибридной агрессии, либо прямым военным вмешательством".

Полный текст доклада можно прочитать здесь.

Напомним, астролог Влад Росс отмечал, что для сатаны в Кремле 2017 год может оказаться роковым и низвергнуть его в его ад.

фото; видео: sota.vision