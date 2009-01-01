Российский суд дал "украинскому диверсанту" 1 год и 8 месяцев тюрьмы

Редвана Сулейманова судили по статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

Редван Сулейманов Соцсети

Российский суд приговорил задержанного в оккупированном Крыму гражданина Украинык одному году и восьми месяцам лишения свободы.

Об этом адвокат Эмиль Курбединов сообщил УНИАН.

"Редвана Сулейманова приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы по ст.207 ч. 2 Уголовного кодекса РФ — за заведомо ложное сообщение о теракте", — сообщил адвокат.

Также Курбединов сообщил, что сторона защиты Сулейманова намерена обжаловать приговор суда.

Напомним, в начале августа Сулейманов был задержан ФСБ РФ. Один из российских прокремлевских телеканалов показал видео допроса третьего "украинского диверсанта", который задержан за якобы подготовку теракта в оккупированном Крыму.

Мужчина, который представился как Редван Сулейманов, проживающий в Запорожье, сказал, что в октябре 2015-го был якобы завербован в качестве "агента украинской разведки".

До этого за выдуманные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также были задержаны украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей.