Саакашвили исчез в неизвестном направлении из гостиницы во Львове — СМИ

Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы.

Михеил Саакашвили. Facebook.com

Экс-губернатор Одесской области, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили исчез среди ночи, он выехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове.

Еще вечером, 12 сентября, в фойе отеля, где Саакашвили снимал номер, было очень многолюдно: здесь находились его охранники и соратники. Позже все они резко вышли во двор, где сели в микроавтобус батальона "Донбасс" и другие машины и уехали в неизвестном направлении, сообщает ТСН.

Несколько охранников Саакашвили остались внутри и заверили журналистов, что их шеф никуда не собирается ехать и ночевать в номере. Однако впоследствии из лифта неожиданно вышел и сам Саакашвили и затем вышел из отеля. Охранники ответили, что политик уехал по делам.

Несмотря на то, что через некоторое время микроавтобус вернулся под гостиницу, делегацию во главе с Саакашвили журналисты не увидели. Работники отеля также отмечают, что политик не возвращался.

Адвокат Саакшвили заявил, что точно не знает, где находится его клиент, однако предположил, что тот мог поехать в Черновцы. Источники в правоохранительных органах заявили, что политик пределы области не покидал.

Стоит отметить, что 13 сентября, экс-президент Грузии обещал начать свое турне по Украине — первым городом для посещения были выбраны Черновцы.

Напомним, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал в комментарии "Главреду", почему возвращение Саакашвили ударит по имиджу Порошенко.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Возвращение Саакашвили в Украину: последствия для имиджа страны и рейтингов политиков".